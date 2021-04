1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Landtag Foto: dpa/Marijan Murat

Verstolpern die Grünen den Start in die dritte Regierungsperiode mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Spitze? Die Entscheidung über die künftige Koalition ist jedenfalls komplizierter als gedacht.

Stuttgart - Nach einem Traumsieg bei der Landtagswahl am 14. März, bei der die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Spitze 32,6 der Wählerstimmen erobern konnten, droht der Start in die dritte Regierungsperiode in Folge für die Grünen jetzt doch etwas holperig zu werden. Alles lief ungewöhnlich glatt bei den Sondierungsgesprächen mit SPD und FDP auf der einen und der CDU auf der anderen Seite. Alle potenziellen Koalitionspartner zeigten sich so kompromissbereit, dass den grünen Unterhändlern schnell sicher erschien: An inhaltlichen Differenzen muss weder eine Neuauflage von Grün-Schwarz noch eine neuartige, in Deutschland noch nie erprobte grün geführte Ampelkoalition scheitern. Außerdem hielten sich alle Partner an die von Kretschmanns Grünen geforderte Vertraulichkeit der Gespräche: Abgesehen von Informationen über die konstruktive und gute Atmosphäre sickerten null Komma null Informationen durch.

Mehr Zeit für gründliches Abwägen

Das sind eigentlich traumhafte Bedingungen, damit die Wahl zwischen zwei politischen Bündnissen nicht zur Qual geraten muss. Auf den letzten Metern der Sondierungsphase ist jetzt aber bei der Abstimmung auf der grünen Seite Sand ins Getriebe geraten. Was genau los ist, ist zwar von außen noch nicht durchschaubar, weil die Teilnehmer die Grünen Gremiensitzungen bisher eisern dicht halten. Aber dass der Landesvorstand sich nach rund dreistündigen Beratungen am Donnerstagvormittag vertagt hat, ohne gleich ein neues Zusammentreten zu vereinbaren, lässt auch größere Differenzen möglich erscheinen. „Eine Entscheidung mit solcher Tragweite für das Land und die Zukunft Baden-Württembergs erfordert ein gründliches und sorgfältiges Abwägen. Die heutige Beratung hat gezeigt, dass der Landesvorstand für diese wichtige Entscheidung mehr Zeit benötigt. Entsprechend haben sich die Mitglieder des Landesvorstands darauf geeinigt, die Beratung zeitnah weiterzuführen“, teilten die Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand lediglich mit.

Dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann sich für eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition ausgesprochen haben, wie die Nachrichtenagentur dpa/lsw gemeldet hat, wird von der Partei auf Anfrage nicht bestätigt oder kommentiert. Aber dementiert wurde diese Nachricht, die am Mittwochfrüh um 4.30 Uhr erstmals über die Ticker vermeldet wurde, eben auch nicht. Auch die Frage, ob das Sondierungsteam um Kretschmann – dem auch Fraktionschef Andreas Schwarz und die beiden Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand angehören – eine gemeinsame Empfehlung für die Koalitionsbildung verfasst hat – ließt die Partei mit Hinweis auf die Vertraulichkeit der Beratungen unbeantwortet. Diese Gemengelage gibt dem Verdacht über einen Richtungsdebatte bei den Grünen Nahrung.

Zeitplan ist kaum mehr haltbar

Obwohl es in der Landespartei selbstredend sowohl Befürworter einer Koalition mit SPD und FDP gibt als auch Anhänger einer Neuauflage von Grün-Schwarz gibt, ist im Vorfeld der Entscheidung nicht damit gerechnet worden, der dreifache und strahlende Wahlsieger Kretschmann könnte Mühe haben, seine eigenen Leute hinter seinem Koalitionskurs zu versammeln. Zwar nähren die Zeitverzögerungen bei der Entscheidungsfindung alle möglichen Zweifel. Doch dass die Mitglieder des Landesvorstands trotz des großen Diskussionsbedarfs am Donnerstag über die künftige Koalition keine Details nach außen dringen ließen, spricht nicht dafür, dass die Auseinandersetzung über die nächste Regierungskoalition zu eskalieren droht. Wann der Landesvorstand seine Beratungen wieder aufnimmt, ob das noch am heutigen Donnerstag der Fall sein wird, ist noch offen. Die Planung vom Vortag, am Gründonnerstag um 15 Uhr mit dem oder den künftigen Bündnispartnern um 15 Uhr erstmals vor die Presse zu treten, ist damit aber obsolet.