Koalitionsausschuss: Regelung für Kurzarbeiter wird verlängert

Der Druck aus dem Südwesten wirkt: Das auf zwei Jahre verlängerte Kurzarbeitergeld kann bis Ende 2026 in Anspruch genommen werden. Dies hat der Koalitionsausschuss beschlossen.











Gerade für Betriebe der kriselnden Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg ist es eine wichtige Botschaft: „Um Unternehmen in Schwierigkeiten zu unterstützen und Beschäftigung zu sichern, wird die Bundesregierung am 10. Dezember die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate bis Ende 2026 beschließen.“ Dies hat der Koalitionsausschuss von Union und SPD in der Nacht zu Freitag festgelegt.