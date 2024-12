Koalas in der Wilhelma: Die spektakuläre Geburt der Koalababys im Video

Koalas in der Wilhelma

1 Die Wilhelma ist einer der wenigen Zoos in Deutschland, die Koalas halten. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Mitte Juni sind in der Stuttgarter Wilhelma zwei Koala-Babys geboren worden. Bei einer Geburt war Pfleger Mario Chindemi dabei. Er filmte das spektakuläre Ereignis.











Es war ein ganz besonderer Moment, als Wilhelma-Tierpfleger Mario Chindemi vor sechs Monaten zufällig bei der Geburt des Babys von Koala-Weibchen Scar dabei war. „Das passierte am frühen Abend“, sagte er.

Nun hat die Wilhelma diese spektakulären Aufnahmen der Koala-Geburt öffentlich gemacht. Sie zeigen, wie das Weibchen bei der Geburt in einer Astgabel sitzt, sich am Stamm festhält und dann die Geburt einsetzt. Am plötzlich besonderen Atmen von Scar hat der Pfleger festgestellt, dass die Geburt beginnt, berichtete er.

Seit Juli 2023 leben vier Koalas in der „Terra Australis“ der Wilhelma. In Deutschland gebe es aktuell nur vier Zoos, die Koalas halten, heißt es seitens des Zoos. Das liege an der anspruchsvollen Haltung der Tiere: Sie fressen nämlich nur die Rinde und die Blätter von ausgewählten Eukalyptussorten, die die Zoos oft extra anliefern lassen müsste

. Der Wilhelma-Nachwuchs ist bald alt genug, um auch Eukalyptus zu futtern. Vorher haben sich die beiden Baby-Koalas zuerst nur von Muttermilch und dann von „Pap“, einer Art Kot aus dem Blinddarm der Muttertiere, ernährt, wie es vom Tiergarten hieß.