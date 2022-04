1 In Neuffen befindet sich eine von nur vier öffentlichen Wassertretanlagen im Landkreis Esslingen. Foto: Horst Rudel

Coronabedingt hat sich die geplante Gründung eines Kneippvereins Esslingen immer wieder verschoben. Nun wird erneut Anlauf genommen – doch es fehlt bislang an ausreichend Mitstreitern.















Am 14. Mai soll der Esslinger Kneippverein aus der Taufe gehoben werden. Endlich, hofft Doris Fritz. Eigentlich war die Vereinsgründung schon vor zwei Jahren geplant, berichtet die stellvertretende Landesvorsitzende des Kneipp-Bundes Baden-Württemberg. Doch dann kam Corona. Jetzt wollen die Anhänger der Lehren von Sebastian Kneipp (1821-1897) bei ihrer Hauptversammlung in Berkheim einen neuen Anlauf nehmen – denn ausgerechnet in einem der bevölkerungsreichsten Landkreise sind sie noch nicht organisiert.