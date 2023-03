12 Im Sachsenheimer in Waiblingen bietet eine offene Küche Einblicke. Dass schick und gemütlich kein Widerspruch ist, zeigt die Viu Skybar in Schorndorf (unten). Foto: Herschmann (3),Stoppel

Irische Gemütlichkeit, karibisches Flair, Livemusik oder eine fantastische Aussicht: Im Rems-Murr-Kreis gibt es viele Bars, Pubs und Kneipen, die einen Besuch wert sind. Unsere Übersicht zeigt einige davon.















Der Rems-Murr-Kreis genießt nicht gerade den Ruf, ein Anziehungspunkt für Nachtschwärmer zu sein. Doch in Backnang, Schorndorf, Waiblingen und Umgebung gibt es Bars und Kneipen, zu denen sich durchaus ein Abstecher lohnt. Unsere Übersicht zeigt einige – sicher nicht alle – Locations von urig bis schick, in denen sich Tag gut ausklingen kann.

Irish Pubs in Backnang und Waiblingen

Am 17. März ist St. Patricks Day – ein Grund mehr, die kultigen Irish Pubs in Backnang und Waiblingen in unsere Liste aufzunehmen. In beiden lassen sich in urtypischer Atmosphäre Guinness, Kilkenny, Cider, Whiskey, Snakebite und Co. genießen. Ein Stückchen Irland mitten in Backnang ist das An Sibin Irish Pub. Seit rund einem Vierteljahrhundert serviert dort Thanasi Siasiakis, Grieche mit irischer Seele, seinen Gästen auf zwei gemütlichen Stockwerken eine große Auswahl an irischen und schottischen Erzeugnissen. Viele Gäste sind Stammkunden, im An Sibin wird nicht nur zum St. Patricks Day oder beim Backnanger Straßenfest gefeiert, sondern es gibt regelmäßig Livemusik und ein Pubquiz für die Gäste.

Ein weiteres Irish Pub findet sich seit 1995 in der Waiblinger Altstadt. Im Bobby’s versprühen der hölzerne Schiffsboden, die lange Theke und die dunklen Holzmöbel pures Pub-Flair. Jeden ersten Samstag im Monat findet eine Karaoke-Party statt, immer wieder wird Livemusik geboten.

Karibische Location: die Strandbar 51 in Winterbach

Frühling und zuverlässig schönes Wetter lassen dieser Tage noch auf sich warten – doch in einer Bar im Remstal herrscht durchgehend sommerliches Urlaubsflair. Die Strandbar 51 in Winterbach ist dekoriert mit Surfbrettern, piratenmäßigem Totenschädel und vielen Palmen. Vor 15 Jahren hat sich Bernd Bodamer mit dem außergewöhnlichen Lokal einen Traum erfüllt. Im Außenbereich wirkt all das natürlich besonders gut. Aber falls das Wetter oder die Jahreszeit nicht mitspielt, verfügt die Bar noch über einen Innenbereich mit ähnlichem Flair.

Die Strandbar ist im Winter ausschließlich eine Miet- und Eventlocation. Doch auch viele dieser Veranstaltungen sind öffentlich. So nutzt die Kulturinitiative Rock Winterbach die Strandbar beispielsweise zwischen Oktober und Mai für Konzerte. Am 24. April ist in der Strandbar auch ein Oldtimertreffen geplant, gutes Wetter dafür die Voraussetzung. Im Sommer ist die Strandbar dann bei gutem Wetter immer geöffnet.

Stylish und hoch über den Dächern von Schorndorf: die Viu Skybar

Luftig und hell, tendenziell schicker geht es in der Viu Skybar in Schorndorf zu. Die Bar befindet sich im neunten und zehnten Stockwerk des Postturms und bietet durch seine bodentiefen Fenster einen fantastischen Blick über die Dächer der Daimlerstadt und auf die Höhenlagen des Schurwalds. Auf der Speisekarte stehen verschiedene Bowls, Tatar von Rind oder Lachs sowie Salate und vietnamesische Speisen. Während die Gäste den Ausblick genießen und sich auf den stylishen, aber gemütlichen Möbeln niederlassen, schlürfen sie Cocktails – auch alkoholfrei – einen der vielen angebotenen Gins, Wodkas oder Whiskys oder ein Glas Wein aus regionaler Erzeugung.

Die Betreiber der Viu Skybar in Schorndorf waren längere Zeit selbst Gäste. Als bei der Pacht der Bar ein Nachfolger gesucht wurde, nutzten sie ihre Chance. Einige Details wie die Speisekarte oder das Interieur wurden optimiert, andere Dinge blieben gleich. Die Bar ist geteilt in Nichtraucherstockwerk und Raucher- beziehungsweise Shishalounge auf der anderen Etage. Die Viu Skybar kann ebenfalls für Hochzeiten, Geburtstags- oder Familienfeiern auch gemietet werden.

Sachsenheimer in Waiblingens Altstadt

Mitten in der Waiblinger Altstadt liegt in einem geschichtsträchtigen Gebäude die Café Bar Sachsenheimer. Die Besucher laben sich dort beispielsweise an nicht ganz billigen, aber leckeren Burgern oder Kaffeespezialitäten. Abends kann man im Sachsenheimer den Abend entspannt mit einem Cocktail ausklingen lassen. Im Sommer laden Außenplätze zum Verweilen ein. Drinnen herrscht zwischen großformatigen Fotografien und Backsteinwänden sowie Lampen im Industrial-Style eine ganz besondere Atmosphäre, in der offenen Küche kann man dem Personal bei der Arbeit zusehen. Gut frühstücken kann man im Sachsenheimer auch.

Ein zweites Wohnzimmer mit Livemusik: das Zom Täle in Urbach

Seit 40 Jahren lockt das Zom Täle in Urbach Gäste auch außerhalb des Remstals an. Blechschilder und E-Gitarren-Deko schreien nach Rock ’n’ Roll. Das ist kein Zufall – die Kneipe sieht sich als Kulturkneipe. Der Wirt Michael Rapp hat sie im Jahr 2017 übernommen und ist stolz auf das Image seiner Bar als „zweites Wohnzimmer“.

Jeden Donnerstag treten Akustik-Combos auf, und zweimal pro Monat gehört die Bühne – vor allem regionalen – DJs und Rockbands. Am 18. März treten beispielsweise Groove Patrol auf, am 23. März Curls and Loss. Am 24. März spielt eine Billy-Idol-Tribute-Band aus Italien. Das Täle hat jeden Tag geöffnet, die Karte ist spartanisch-klassisch: Neben Bier und anderen Getränken gibt es kleinere Snacks und Speisen. Auf vier Bildschirmen zeigt das Täle die Bundesliga und andere Sportevents.