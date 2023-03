Knapper Sieg in BWOL

In den letzten Minuten haben es die Handballer des TV Plochingen gegen den Tabellenzweiten VfL Waiblingen nochmal spannend gemacht. Sie behielten aber die Nerven und entschieden das Baden-Württemberg-Oberliga-Duell in der voll besetzten heimischen Schafhausäckerhalle mit 30:29 (15:14) für sich. Damit schiebt sich das TVP-Team vorerst an der TSG Söflingen vorbei auf Platz drei. Noch immer sind die Waiblinger mit einem Punkt Vorsprung auf Plochingen auf Rang zwei, Erster ist die TGS Pforzheim. Alle vier Top-Teams stehen punktemäßig nahe beieinander.

Wie umkämpft und ausgeglichen die Partie war, spiegelt sich auch im Ergebnis wider. Schnell wurde deutlich, dass beide Teams den Sieg wollten – und dafür alles in die Waagschale warfen. So war es ein Auf und Ab. Mal trumpften die Gastgeber auf, dann drehte der VfL wieder die Partie. Unterstützung bekamen die Mannschaften von den zahlreichen Fans in der Halle.

War die erste Hälfte noch durchwachsen, zeigten die Plochinger in Durchgang zwei starke Einzelaktionen. Aber auch die Waiblinger ließen sich nicht die Butter vom Brot nehmen und hielten stark dagegen. Als es dann gen Ende ging, hätten die Plochinger bei einem Drei-Tore-Vorsprung die Möglichkeit gehabt, sich weiter abzusetzen und damit frühzeitig den Deckel drauf zu machen. Doch das gelang ihnen nicht, sie ließen die Waiblinger wieder herankommen. Knapp vier Minuten vor Schluss fiel dann der Ausgleich zum 28:28, und die Zitterpartie begann – mit dem besseren Ende für Plochingen.

