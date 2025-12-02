Knappe Kassen in Esslingen: Setzt der Gemeinderat den Rotstift bei den Kulturfinanzen an?

Setzt der Gemeinderat den Rotstift bei den Kulturfinanzen an?

1 Das Kulturfest „Stadt im Fluss“ ist stets ein Hingucker. Foto: Roberto Bulgrin

Bis zum Jahresende möchte der Esslinger Gemeinderat den Doppelhaushalt 2026/27 absegnen. Die Finanzlage könnte auch für die Kultur zum Problem werden.











Es geht ums Geld: Wenn der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats an diesem Mittwoch über den neuen Doppelhaushalt der Stadt berät, werden auch diverse Anträge der Ratsfraktionen zur Kulturförderung diskutiert. Dabei kann es in einigen Fällen ans Eingemachte gehen.

So haben die Freien Wähler beantragt, die Mittel für das Kulturfestival „Stadt im Fluss“ 2027 auf 200 000 Euro zu begrenzen und die Verwaltung zu beauftragen, ein abgespecktes Konzept zu entwickeln. Die ursprünglich für das Jahr 2027 geplanten 265 000 Euro seien „für eine Veranstaltung, die sich im Wesentlichen über ein Wochenende erstreckt, deutlich zu hoch“, erklärten die Antragsteller. Das beim Kulturfest eingesparte Geld wollten CDU und Freie Wähler für einen zweijährigen Modellversuch verwenden, um die stattlichen Saalmieten im Neckar Forum und in anderen städtischen Veranstaltungsräumen für Vereine mit 50 Prozent zu subventionieren.

Weniger Geld für Esslinger Kulturfest?

Die Förderung des Kabaretts der Galgenstricke soll auf den Prüfstand. Foto: Ines Rudel

Kulturbürgermeister Yalcin Bayraktar erklärte zur Verwunderung mancher Ratsmitglieder, dass die Stadt ohnehin eine Reduzierung des Kostenrahmens vorgesehen habe und empfahl, den Zuschuss für das Kulturfest im Jahr 2027 auf 225 000 Euro zu begrenzen. Doch weder der Vorschlag der Freien Wähler noch der Gegenantrag der Verwaltung fand die erforderliche Mehrheit. Nun sollen die Würfel im Verwaltungsausschuss fallen.

Dort kommt an diesem Mittwoch auch ein Antrag von FDP/Volt aufs Tapet, die Mittel für das städtische Kulturamt auf der Höhe von 2025 festzuschreiben. Besonders bei Freiwilligkeitsleistungen sollten die Kosten und der Gewinn für die Bürgerschaft gegeneinander abgewogen werden, fordern die Antragsteller. Der Ausschuss für Kultur, Soziales und Sport hat dem Gemeinderat bereits die Ablehnung des Antrags empfohlen – im Verwaltungsausschuss kommt er nun noch einmal zur Sprache.

Und schließlich wollen die Freien Wähler die Förderung des Kabaretts der Galgenstricke auf den Prüfstand bringen. Der Kulturausschuss hat bereits zugestimmt – nun wird im Verwaltungsausschuss darüber beraten.