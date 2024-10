Knallgeräusche in Ostfildern: Rätselraten um Lärm

1 Die Polizei fand keine Hinweise auf die gemeldeten Knallgeräusche. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Anrufer melden sich bei der Polizei. Sie hätten im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße in Ostfildern eigenartige Geräusche wahrgenommen. Die Beamten rücken mit einem größeren Aufgebot aus – und sind bei ihrem Eintreffen überrascht.











Eine Lärmbelästigung gibt Rätsel auf: Anwohner hatten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23.20 Uhr bei der Polizei gemeldet. Die Anrufer gaben an, sie hätten kurz hintereinander zwei Knallgeräusche und zwei helle Lichtblitze aus dem Umfeld der Gerhart-Hauptmann-Straße in Ostfildern wahr genommen. Die Beamten rückten mit mehreren Streifen in die Parksiedlung aus. Doch trotz intensiver Nachforschungen konnten die Polizisten keine Hinweise oder Ursachen für einen solchen Lärm entdecken. Auch Personen, Verletzte oder mögliche Beschädigungen konnten nicht wahrgenommen werden.