1 Am 14. September 2021 schlug der FC Bayern den FC Barcelona mit 3:0 durch Tore von Thomas Müller (li.) und Robert Lewandowski – doch der Pole trägt nun das Barca-Trikot. Foto: imago// Benjamin Sölzer

Der FC Bayern München empfängt den FC Barcelona an diesem Dienstag in der Champions League – bei diesen Sendern empfangen Sie das Spiel der Münchner und die übrigen Partien mit deutscher Beteiligung.















Am zweiten Spieltag der Champions League kommt es zu einigen Knaller-Partien mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Allerdings gibt es die Champions League live nicht umsonst. Lediglich das Finale wird vom ZDF frei empfangbar übertragen. Der Streamingdienst DAZN und Amazon zeigen wie schon in der vergangenen Saison die europäische Königsklasse des Fußballs. Amazon-Prime-Video bringt stets das Topspiel am Dienstag auf die Bildschirme (16 Spiele in dieser Saison), der Rest läuft bei DAZN – insgesamt 121 von 137 Live-Partien. Wenn die Bayern den FC Barcelona und ihren einstigen Stürmerstar Robert Lewandowski an diesem Dienstag empfangen, ist Amazon mit am Ball, bei DAZN läuft an diesem Mittwoch ab 21 Uhr die Begegnung von RB Leipzig bei Real Madrid sowie der Auftritt des BVB bei ManCity. Die Spiele mit deutscher Beteiligung im Überblick:

Dienstag

FC Bayern – FC Barcelona (21 Uhr/Amazon Prime)

Olympique Marseille – Eintracht Frankfurt (21 Uhr/DAZN)

Bayer Leverkusen – Atletico Madrid (21 Uhr/DAZN)

Mittwoch

Real Madrid – RB Leipzig (21 Uhr/DAZN)

Manchester City – Borussia Dortmund (21 Uhr/DAZN)