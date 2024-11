Knall in Wernau: Böllerschläge am Stadtplatz sorgen für Polizeieinsatz

Böllerschläge am Stadtplatz sorgen für Polizeieinsatz

Knall in Wernau

1 Die Polizei wurde nach mehreren lauten Böllerschlägen nach Wernau gerufen (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Mehrere laute Böllerschläge haben am Montagabend in Wernau (Kreis Esslingen) zum Einsatz der Polizei geführt. Gegen 19.45 Uhr hatten mehrere Zeugen die Polizei alarmiert, nachdem mehrere Böller im Bereich des Parkhauses am Stadtplatz explodiert waren, berichtet ein Sprecher.

Die Polizei stieß bei der sofortigen Fahndung auf eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe und kontrollierte diese. Die Verantwortlichen für die Explosionen waren jedoch nicht mehr festzustellen.