Knall bei Nacht: Sprengversuch in Leinfelden-Echterdingen – Zigarettenautomat stark beschädigt

1 Erst mehrere Stunden nach dem Vorfall in der Nacht ist die Polizei alarmiert worden. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Ein nächtlicher Knall weckt Anwohner in Leinfelden-Echterdingen. Die Polizei wird erst Stunden später informiert und stellt einen Sprengversuch fest.











Ein lauter Knall und der nachfolgende Alarm einer Autoalarmanlage haben laut Prolizei am frühen Dienstagmorgen, gegen 1 Uhr, die Anwohner im Barbaraweg im Stadtteil Echterdingen aus dem Schlaf gerissen. Doch erst mehrere Stunden später, gegen 8.45 Uhr, sei die Polizei alarmiert worden. Die Beamten stellten dann fest, dass Unbekannte versucht hatten, den dortigen Zigarettenautomaten aufzusprengen.

Offenbar sei es den Kriminellen aber nicht gelungen, den Automaten zu öffnen, teilt die Polizei weiter mit. Dieser sei dabei allerdings so schwer beschädigt worden, dass er nicht mehr funktionsfähig war. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.