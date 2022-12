1 Alexander Hewer geht zurück nach Berlin. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Kaufmännische Vorstand des städtischen Klinikums, Alexander Hewer, verlässt im kommenden Frühjahr das Stuttgarter Großkrankenhaus. Hewer ist am Mittwoch vom Aufsichtsrat des Berliner Vivantes-Konzerns zum neuen Finanzgeschäftsführer bestellt worden. Vivantes ist mit rund 18 000 Beschäftigten und fast 6000 Betten die größte kommunale Klinikkette in Deutschland. Zu Vivantes gehören acht Krankenhäuser, 18 Pflegeheime, ein ambulanter Dienst und eine Reha-Einrichtung. Hewer soll seine neue Stelle offenbar am 1. April 2023 antreten.

2016 im Doppelpack eingestellt

Alexander Hewer ist seit 2016 Kaufmännischer Vorstand des Klinikums der Stadt Stuttgart. Zuvor war er Leiter des Finanzwesens der Berliner Charité, wo er unmittelbar beim Vorstand angesiedelt war. Hewer ist Diplom-Kaufmann. Er hat seinen Posten in Stuttgart damals zusammen mit dem Medizinischen Vorstand Jan Steffen Jürgensen angetreten, der ebenfalls von der Charité kam. Wegen der Krise durch die inzwischen aufgelöste Auslandsabteilung des Klinikums und der Ablösung des vorherigen alleinigen Geschäftsführers hatte man bei der Neubesetzung bewusst ein Führungsduo gesucht.