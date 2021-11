Fall in Freiburg Behörde bewertet Corona-Atteste an Waldorfschule als ungenügend

Eine Behörde schreitet in Freiburg ein. Insgesamt 55 Atteste gegen die Maskenpflicht an einer Waldorfschule in St. Georgen erkennt das Regierungspräsidium nicht mehr an. Die Begründung sei schlicht ungenügend.