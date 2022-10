1 Zentrale Notaufnahme Foto: Klinikum Esslingen

Atemnot, ein stechender Brustschmerz, heftige Schwellungen nach einem Insektenstich – viele sind unsicher, ob es noch für den Weg zum Hausarzt reicht, sie sofort den Notarzt rufen oder direkt in die Notaufnahme gehen sollen.















Für Patienten ist dies oft schwer einzuschätzen. Dr. Stephan Thomas, Leiter der Zentralen Notaufnahme am Klinikum Esslingen, betont, dass die ZNA am KE prinzipiell für jeden ansprechbar ist, der sich als Notfallpatient fühlt. „Sehr ernst zu nehmende Alarmsignale sind zum Beispiel stärkste Schmerzen, Brustschmerzen, Sprachstörungen, Lähmungen, das Sehen von Doppelbildern, akute Atemnot oder ein Bewusstseinsverlust. Bei starken Brustschmerzen, die in den Arm ausstrahlen, besteht der Verdacht auf einen Herzinfarkt. Treten Sprachstörungen und Lähmungen am Arm auf, deutet dies auf einen Schlaganfall hin“, so Thomas.

Zudem ist eine Sepsis, umgangssprachlich Blutvergiftung, die mit einer schnellen Atmung, schnellem Puls, niedrigem Blutdruck, Fieberschüben, Ganzkörperschmerzen und Verwirrtheit einhergeht, ein Fall für die Notaufnahme. Weitere Anzeichen, die auf einen Notfall hindeuten, sind Unfälle wie etwa tiefe Schnittwunden, Brüche oder starke Blutungen. Bei all diesen Alarmsignalen sollen Betroffene sofort die 112 wählen und den Notarzt rufen, denn diese Signale deuten auf schwerwiegende, akute Erkrankungen hin, die schnellstmöglich intensivmedizinisch behandelt werden müssen.

Die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle stellen Betroffenen und Angehörigen dann kurze, knappe Fragen, um die Notfallsituation einschätzen zu können. Daraufhin entscheiden sie, welches Transportmittel notwendig ist: ein Krankenwagen, ein Rettungswagen, mit oder ohne Notarzt, oder ein Hubschrauber.

Aber wie genau fühlen sich „stärkste Schmerzen“ eigentlich an? Ist Schmerzempfinden nicht subjektiv? Ja, ist es. Man kann dann wie folgt vorgehen: Die eigene Schmerzintensität soll auf einer Skala von Null = keine Schmerzen bis Zehn = stärkste Schmerzen eingeschätzt werden. Und dann gilt: Bis zur Stufe Fünf auf der Skala kann man den Schmerz beim Hausarzt abklären lassen. Im oberen Bereich, etwa zwischen Sieben und Zehn, sollten Betroffene sofort den Rettungsdienst alarmieren, denn dann kann jede Minute entscheidend sein! Ist man in der Notaufnahme jedoch an der richtigen Adresse, stuft eine geschulte Notfallpflegekraft die Behandlungs-dringlichkeit bei jedem Patienten ein. Dies nennt man auch das Manchester-Triage-System.

Dabei geht es um die Fragen: Ist ein sofortiger Arztkontakt nötig? Haben wir 10, 30, 60 oder 120 Minuten Zeit für die Notfallbehandlung? Und was braucht ein Notfallpatient in den ersten Minuten? Dabei werden Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Lungenembolie zuerst behandelt. Deshalb lassen sich Wartezeiten in einer Notaufnahme auch nicht vermeiden. Dr. Thomas versichert aber: „Jeder Patient kommt so früh wie möglich dran. Niemand wird vergessen.“ Die ZNA am Klinikum Esslingen sichert schnelle und effektive Abläufe dank des interdisziplinären Teams. Hilfreich ist es außerdem in jedem Fall, wenn Patienten ihren Medikamentenplan, Arztbriefe, Befunde und den Impfpass mitbringen. Wenn es eine Patientenverfügung gibt, wird auch diese dringend benötigt.