Klinikum Esslingen: Starkünstler Tim Bengel wird Herz-Botschafter

1 Tim Bengel (links) bei einer Podiumsdiskussion über gesunde Ernährung mit Timo Hildebrand in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Kunst-Star Tim Bengel aus Ostfildern (Kreis Esslingen) unterstützt zukünftig als Botschafter den Klinikförderverein Herzklopfen des Klinikums Esslingen.











Link kopiert

Er ist wohl Esslingens bekanntester Künstler: Tim Bengel. Das Klinikum Esslingen gibt bekannt, dass er neuer Botschafter des Klinikfördervereins Herzklopfen wird. Der Verein widmet sich der Herzgesundheit und unterstützt die Kardiologie am Klinikum Esslingen.

„Gesundheit interessiert mich schon lange und mir ist die Bedeutung eines gut funktionierenden Gesundheitssystems für die Menschen sehr bewusst, deshalb bin ich gerne dabei“, wird Bengel in einer Mittelung des Klinikums zitiert.

Tim Bengel in einer Reihe mit Fußballweltmeister und Olympiasieger

Damit reiht sich Bengel in prominente Gesellschaft ein. Beispielsweise Guido Buchwald, der den VfB-Fans bekannt sein dürfte, ist ebenfalls Botschafter. Er gewann mit der deutschen Nationalmannschaft im Jahr 1990 die Fußball-WM und wurde mit dem VfB-Stuttgart zweimal Deutscher Meister.

Auch der im Jahr 2020 verstorbene Olympiasieger Hartwig Gauder war ein Unterstützer. Gauder gewann bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau die Goldmedaille in der Disziplin 50-Kilometer-Gehen. Er hatte selbst Zeit seines Lebens Herzprobleme. Nach einer schweren Virusinfektion musste ihm 1996 ein künstliches Herz implantiert werden, ein Jahr später ein Spenderherz. Drei Jahre danach verstarb er an einem Herzinfarkt.

Tim Bengel arbeitet gerne mit Gold und Klebstoff

Im Jahr 2023 gestaltete Tim Bengel für den VfB Sondertrikots. Foto: Pressefoto Baumann

Der am 31. Dezember 1991 in Ostfildern Geborene möchte laut seiner Homepage durch ungewöhnliche Kombinationen seiner Materialien und Techniken Einzigartiges schaffen. Er arbeitet auf vielen Gebieten: Im Jahr 2023 entwarf er Sondertrikots für den VfB.