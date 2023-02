Was mach den Beruf einer Pharmazeutisch-technische Assistentin aus? Marija Gardijan berichtet über ihren Alltag am Klinikum Esslingen.















Marija Gardijan arbeitet als Pharmazeutisch-technische Assistentin, kurz PTA, in der Krankenhausapotheke am Klinikum Esslingen.

Im neuen Video mit ES-TV erzählt sie, welche Eigenschaften für den Beruf wichtig sind, wie sich die Arbeit in einer Krankenhausapotheke zu der Arbeit in einer öffentlichen Apotheke unterscheidet und welche vielfältigen Aufgaben ihr in ihrem Arbeitsalltag begegnen. Außerdem berichtet Marija, warum sie PTA geworden ist, welche Fortbildungsmöglichkeiten es gibt und was den Beruf so zukunftssicher macht.