Am Klinikum Esslingen darf jeder nicht nur zeigen was er kann, sondern auch zeigen wer er ist. Fort- und Weiterbildung wird bei uns groß geschrieben. Ebenso haben wir seit 2009 das Zertifikat audit berufundfamilie und kümmern uns ebenso intensiv um das Betriebliche Gesundheitsmanagement. Wir bieten einen Arbeitsplatz, fast im Grünen und doch zentral mit allen Fachbereichen an einem Standort. Schön, wenn auch Sie sich für einen Arbeitsplatz bei uns entscheiden.

Übers Gehalt hinaus

Extra Vergütungsmöglichkeiten durch Flex-Pool

Ausfallmanagement über Rufbereitschaftsdienste und Springer-Pool

Zusatzversorgungskasse (ZVK)

Günstige Personalunterkünfte

Prämie für Mitarbeitende, die neue Kollegen werben

Zusatzkrankenversicherung zum günstigen Tarif

Mitarbeiterrabat beim Apothekenverkauf

Diverse Extrarabatte bei Einkäufen, wie zum Beispiel in der Outletcity Metzingen oder Happy Baby Esslingen

Unterstützung für Familien

Individuelle Arbeitszeit-Modelle

Elternschule rund um die Geburt

Elterntreff in der Elternzeit

Kita-Plätze

Ferienbetreuung (Ostern und Herbst)

Babysitterpool

Mobiles Arbeiten

Mitnahme von Speisen für zu Hause

Rentnertreff für alle Ehemaligen

Für Wissensdurstige

Forschung

Onlinebibliothek

Akademisierte Pflege

Vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

E-Learning (Certified Nursing-Education)

Ideenmanagement mit Honorierung



Gesund bleiben

Vielfältige Kurse

Jährlicher Gesundheitstag

Kooperation mit Fitnessstudio

Praxis und Physiotherapie im Haus

Massagen

Gerätetraining und Entspannung

Lauftreff

Gut beraten

Familienberatung

Seelsorge: Gespräche und Begleitung

Mobilitätsberatung

Unterwegs

Vergünstigter Parkhaus-Tarif

Zuschuss zum ÖPNV Jahresticket (WS)

E-Bike Leasing

Sichere Fahrradstellplätze

Immer auf dem laufenden

Mitarbeiter-App

Mitarbeiterzeitung

Infoveranstaltungen der Geschäftsführung

Mitarbeiterjahresgespräche



Wir freuen uns auf dich.

www.klinikum-esslingen.de/beruf-karriere/stellenboerse/