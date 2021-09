1 Auf den Monitoren sind Aufnahmen der Lunge eines Covid-19-Patienten zu sehen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Das Klinikum Esslingen bietet als erste Klinik in der Region Stuttgart Lungensportkurse für Long-Covid-Patienten an. In kleinen Gruppen zeigen Trainer, wie die Teilnehmenden dem Teufelskreis aus Atemnot und Bewegungsmangel entkommen können.

Esslingen - Das Esslinger Klinikum hat als erste Klinik in der Region Stuttgart ein Lungensportangebot für Menschen entwickelt, die nach überstandener Covid-19-Infektion unter Langzeitfolgen leiden. „Wir sehen viele Patienten, die an den Folgen der Erkrankung leiden. Das können Erschöpfung, Müdigkeit, verminderte Belastbarkeit, Stimmungsschwankungen, Konzentrationsstörungen oder Luftnot sein“, sagt die Oberärztin und Pneumologin Vera Wienhausen-Wilke. Deshalb habe sie für diese Zielgruppe in Zusammenarbeit mit der Geriaterin Ulrike Wortha-Weiß und zwei weiteren Ärzten eine spezielle Lungensportgruppe eingerichtet. „Der Lungensport ist eine hervorragende Möglichkeit für Patienten mit anhaltenden Einschränkungen nach Covid-19-Erkrankungen, ihre Fitness und Belastbarkeit wieder aufzubauen“, so Wienhausen-Wilke.