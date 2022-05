1 Spaten und Bauhelme sind schon aufgereiht – der Bau kann nun beginnen. Foto: Roberto Bulgrin

Das Klinikum Esslingen will in den kommenden 15 Jahren 270 Millionen Euro in seine Infrastruktur investieren. Damit Gebäude neu gebaut oder modernisiert werden können, soll zunächst ein Ausweichbau entstehen.















Die Stadt Esslingen und ihr Klinikum machen Ernst mit ihren ehrgeizigen Zukunftsplänen: Rund 270 Millionen Euro will die Kommune in den kommenden 15 Jahren investieren, um auch auf lange Sicht eine vorzügliche medizinische Versorgung zu garantieren. Anfang 2021 hatten das Sozialministerium und der Esslinger Gemeinderat ein umfassendes Neubaukonzept abgesegnet. Dieser „Masterplan“ sieht den Neubau aller wesentlichen Klinikfunktionen und eine Sanierung der verbleibenden Gebäude in mehreren Bauabschnitten vor.