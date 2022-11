1 Herzkatheterlabor Foto: Klinikum Esslingen

Damit alle unsere Organe mit Sauerstoff und Energie versorgt werden, pumpt der Herzmuskel ständig Blut durch den Körper. Sauerstoffreiches Blut fließt von der linken Herzhälfte in die Arterien. Sauerstoffarmes Blut wird über die Venen zurück in die rechte Herzhälfte transportiert. Von dort aus strömt es weiter in die Lunge, wo es wieder mit „Frischluft“ angereichert wird. Die Herzklappen sind in diesem Kreislauf die Ventile. Sie gewährleisten, dass das Blut in die richtige Richtung strömt.

Defektes Ventil

Ist eines der Ventile defekt, kann das schwerwiegende Folgen haben. „Man unterscheidet zwei Arten von Herzklappenfehlern. Sie können einzeln oder in Kombination auftreten“, erklärt PD Dr. Martin Arnold, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie am Klinikum Esslingen.

„Eine Verengung oder Stenose führt dazu, dass das Blut sich vor der Klappe staut. Bei einer Klappeninsuffizienz dagegen schließt die Klappe nicht mehr richtig, Blut fließt in die falsche Richtung.“ Um den Fehler auszugleichen, muss der Herzmuskel stärker arbeiten – eine Überlastung, die auf Dauer zu einer Herzschwäche und unbehandelt zum Herzversagen führen kann.

Kathetereingriff

Bei einem Kathetereingriff muss die Ärztin oder der Arzt nicht den Brustkorb öffnen, um an das Herz zu gelangen. Stattdessen punktiert man eine Leistenvene und schiebt von dort einen Katheter, einen biegsamen Schlauch, vor zum Herzen. An der Spitze des Katheters befinden sich spezielle Instrumente, mit deren Hilfe quasi „von Innen“ operiert wird. Das geschieht unter Ultraschall- und Röntgenkontrolle, ein Monitor zeigt Bilder des Herzens.

„Der Eingriff ist sehr schonend. Es entsteht keine Operationswunde, damit fällt die Wundheilungszeit komplett weg. Außerdem können wir am schlagenden Herzen und ohne Vollnarkose operieren, also ersparen wir der Lunge und dem Herz die Belastungen einer künstlichen Beatmung“, so PD Dr. Arnold.

Eine kathetergestützte Herzklappenoperation erfordert viel Expertise und Fingerspitzengefühl. PD Dr. Arnold bringt beides mit: Er operierte knapp 20 Jahre lang am Universitätsklinikum Erlangen und leitete dort als Oberarzt zuletzt das interventionelle Herzklappenprogramm und den Bereich Rhythmologie.

2022 wechselte er ans Klinikum Esslingen. Hier traf der neue Chefarzt auf eine erfahrene Mannschaft: Pro Jahr werden in Esslingen rund 70 kathetergestützte Herzklappenrekonstruktionen durchgeführt. aus verschiedenen Bereichen. „Das Esslinger Team ist sehr gut aufgestellt: Ich habe während des Eingriffs einen Experten für Herz-Ultraschall-Bildgebung an meiner Seite, außerdem einen Anästhesisten, der auf das Herz spezialisiert ist“, so PD Dr. Arnold.