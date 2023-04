Kult-Kneipennacht Esslingen im Zeichen des Rock und Pop

14 Mal Livemusik in einer Nacht stehen bei der Kult-Kneipennacht in Esslingen am 22. April auf dem Programm. Mit dabei sind Coverbands, die sich den Red Hot Chili Peppers, den Rolling Stones, Iron Maiden oder auch Rio Reiser verschrieben haben.