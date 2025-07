Klinikum Esslingen: Experte für Akut- und Notfallmedizin – Neuer Chefarzt für Notaufnahme

1 Dr. Johannes Wagner wird neuer Chefarzt der Notaufnahme in Esslingen. Foto: Klinikum Esslingen

Das Klinikum Esslingen schafft eine neue Chefarztstelle für die Notaufnahme. Besetzt wird sie mit dem Facharzt für Innere Medizin Dr. Johannes Wagner.











Die Notaufnahmen der Krankenhäuser gewinnen an Bedeutung – so auch die Abteilung am Klinikum Esslingen. Um dem Rechnung zu tragen, erhält die Einrichtung nun eine eigene Chefarztstelle. Besetzt wird sie mit Dr. Johannes Wagner, wie das Krankenhaus bekannt gibt.

„Die Notaufnahme ist das zentrale Eingangstor für einen Großteil unserer Patientinnen und Patienten“, erläutert Klinikum-Geschäftsführer Matthias Ziegler die Schaffung der neuen Stelle. „Die Einrichtung der Chefarztposition unterstreicht die strategische Relevanz der Notfallmedizin für unser Klinikum. Es ist ein klares Signal – sowohl intern als auch nach außen –, welchen Stellenwert wir diesem Bereich beimessen.“

Wechsel von Stuttgart ans Esslinger Klinikum

Das Klinikum Esslingen schafft die Stelle des Chefarztes für das Zentrum für Akut- und Notfallmedizin neu. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Dr. Johannes Wagner ist vom Aufsichtsrat des Klinikums Esslingen zum neuen Chefarzt des Zentrums für Notfallmedizin berufen worden. Nach Angaben von Geschäftsführer Ziegler „bringt er die besten Voraussetzungen mit, um die Notfallversorgung am Klinikum Esslingen zukunftsorientiert weiterzuentwickeln“.

Wagner ist den weiteren Angaben zufolge Facharzt für Innere Medizin mit Zusatzweiterbildung in klinischer Akut- und Notfallmedizin. Er verfüge über langjährige Erfahrung in der Versorgung von Notfallpatienten und sei zuletzt als leitender Oberarzt im Department für interdisziplinäre Notfall-, Akut- und Intensivmedizin am Klinikum Stuttgart tätig gewesen.

Neuer Chefarzt fängt am 1. Oktober an

Antreten wird Wagner die neue Stelle am 1. Oktober. Derweil ändert sich nichts an der Position des leitenden Arztes der Notaufnahme, diese Stelle hat wie gehabt Dr. Stephan Thomas inne.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem engagierten Team die Notfallversorgung in Esslingen weiter auszubauen“, sagt der designierte Chefarzt Wagner. Besonders wichtig seien ihm interdisziplinäre Zusammenarbeit, kontinuierliche Weiterbildung und ein enger Austausch mit den Rettungsdiensten sowie den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. „Mein Ziel ist es, dass wir ein verlässlicher Partner für alle Beteiligten im Gesundheitswesen sind“, so Wagner.