Klinikum Esslingen: Eine richtungsweisende Operationsmethode

1 Mit einem neuen Operationsverfahren an der Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie am Klinikum Esslingen wurde Hans-Werner Zorn (vorne rechts) von Chefarzt Professor Serdar Demirel (vorne links) und den Oberärzten Fahed Kiswani und Ahmed Mahmud (hinten von links) behandelt. Foto: /Gaby Weiß

Am Esslinger Klinikum wurde erstmals in einem minimal-invasiven Eingriff eine komplette Aorta im Brust- und Bauchraum durch Stent-Prothesen ersetzt. Patient Hans-Werner Zorn hat die drei hochkomplexen Operationen gut überstanden.











„Das ist ein Meilenstein in der Geschichte des Klinikums Esslingen“, betont Chefarzt Professor Serdar Demirel mit großer Freude: Unter seiner Leitung wurde an der Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie in drei hochkomplexen Eingriffen zum ersten Mal die komplette Aorta in Brust- und Bauchraum durch Stent-Prothesen ersetzt – und das über nur kleine Einschnitte in minimal-invasiver Vorgehensweise. Der Patient, der 77-jährige Hans-Werner Zorn, ist überglücklich, dass sein Aorten-Aneurysma nun keine Gefahr mehr darstellt: „Ich bin erleichtert. Es geht mir gut, und ich war nach jeder der drei Operationen schnell wieder auf den Beinen.“