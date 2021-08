EZ Feierabend Podcast vom 18. August 2021 Die Lage in Afghanistan - Wie geht es den Menschen vor Ort?

Tausende Menschen in Afghanistan wollen aus dem Land – und haben kaum Chancen auf eine Evakuierung. Wie sie die Situation in Kabul erleben – und was sie für eine Zukunft unter den Taliban befürchten: Das Thema des heutigen Podcasts.