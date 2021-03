Schwerer Unfall in Neckartailfingen Mann wird von Fertighausteil getroffen und lebensgefährlich verletzt

Bei Ladearbeiten ist ein 54-Jähriger am Montagmorgen in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) von einem umkippenden Fertighausteil erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.