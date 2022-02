1 Markante Baustruktur: der Neubau beim Katharinenhospital an der Kriegsbergstraße Foto: Jonas Ratermann

Am Samstag beziehen rund 150 Patientinnen und Patienten ihre Betten im 170 Millionen Euro teuren Neubau des Katharinenhospitals. Der Umzug ist einer der Meilensteine in der seit Jahren dauernden Neustrukturierung des städtischen Klinikums.















Stuttgart - Es war ein langer Anlauf, aber jetzt ist das Ziel erreicht: An diesem Samstag ziehen rund 150 Patientinnen und Patienten in den ersten Neubau des Katharinenhospitals (KH) ein. Von Montag an dient das Gebäude auch als neuer Haupteingang ins KH.

Als Anfang 2016 die ersten Bagger ihre Schaufeln in die Erde senkten, ging man noch davon aus, dass der intern Haus F genannte NeubauEnde 2018 fertig seinund rund 127 Millionen Euro kosten würde. Jetzt ist Anfang 2022, und als Baukosten gibt die Stadt inzwischen 170 Millionen Euro an, von denen 80 Millionen Euro das Land trägt.

Große und zentrale Intensivstation

In dem neungeschossigen Gebäude ziehen die radiologischen Kliniken ein, Teile der Inneren Medizin, in den markanten, aufgesetzten Geschossen befinden sich die Stationen mit 250 Klinikbetten. Herzstück des Neubaus ist die jetzt zentrale interdisziplinäre Intensivstation mit mehr als 60 Betten. Überdies beherbergt das Haus F eine Transplantationsstation und eine große Endoskopieabteilung. Die ersten Fachabteilungen sind bereits in den vergangenen Wochen in den Neubau gezogen. Seit Mitte Januar werden dort die ersten Patienten der Kliniken für diagnostische und interventionelle Radiologie sowie der Klinik für Neuroradiologie versorgt. Zu dieser Zeit hat auch der Patientenbetrieb der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie im Bereich der Endoskopie begonnen, ebenso eines der beiden Herzkatheterlabore. Seit Anfang Februar arbeitet die neue Bettenaufbereitung, in der mit Robotereinsatz gereinigt und desinfiziert wird. Jetzt nimmt auch die Chirurgische Ambulanz die Arbeit auf.

Neuer Haupteingang ins Katharinenhospital

Alle Patientinnen und Patienten des Katharinenhospitals, ob ambulant oder stationär, ziehen künftig im Eingangsbereich des Neubaus ein Ticket. Im Anschluss werden sie von der Patientenaufnahme aufgerufen und nach der Aufnahme in die Behandlungs- oder Stationsbereiche weitergeleitet.

Der Neubau ist ein Meilenstein in der schon seit einigen Jahren laufenden Neustrukturierung des städtischen Klinikums. Vor einigen Jahren hat die Psychiatrie einen Neubau in Bad Cannstatt bekommen. Am Standort Mitte hinter dem KH sind auch schon seit einigen Jahre als Doppelprojekt die Kinderklinik Olgäle und die Frauenklinik in Betrieb. Dazu kommt ein weiterer Neubau beim Hegelplatz, die hohen Bettenhäuser werden noch ersetzt, auch der Katharinenhof wird abgerissen, dort soll in einigen Jahren ebenfalls ein Neubau entstehen.