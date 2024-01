1 Große Schilder klären über die Regelung auf. Foto: Ines Rudel

Wer über das Klinikgelände in Nürtingen abkürzt, wird vom Parkplatzbetreiber neuerdings zur Kasse gebeten. Manche Nutzer verwirren die Schilder.











In Nürtingen auf dem Säer wird der Schleichverkehr zur Kasse gebeten. 20 Euro werden dort fällig, wenn die Fahrt über das Klinikgelände als Abkürzung in Richtung Kirchheim über den Nürtinger Ortsteil Reudern genutzt wird. Denn immerhin handelt es sich um ein Privatgelände. Aber neben dem Schleichverkehr geraten auch Klinikbesucher in die Bredouille.