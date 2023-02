1 Der Rohbau für dieneue Zentrale Notaufnahme (ZNA) an der Medius Klinik in Nürtingen steht, im Sommer 2024 soll das Gebäude eingeweiht werden. Foto: Ines Rudel

Der Landkreis Esslingen macht seine Medius Kliniken an allen drei Standorten fit für die Zukunft und auch das städtische Klinikum steht vor dem größten Bauvorhaben seiner Geschichte. Das ist der Stand der Arbeiten.















300 Millionen Euro. Das ist die Summe, die der Landkreis Esslingen als kommunaler Gesellschafter in diesem Jahrzehnt in seine Medius Kliniken stecken will. Die drei Standorte in Ruit, Nürtingen und Kirchheim werden fit gemacht für die Zukunft. Denn: „Um die wirtschaftliche Stabilität trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen zu erhalten, bedarf es weiterhin einer hohen medizinischen Behandlungsqualität, die die Akzeptanz unserer Kliniken in der Bevölkerung sichert“, betonte der Esslinger Landrat Heinz Eininger, der von Amts wegen Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiskrankenhäuser ist. In den Etatberatungen zum Kreishaushalt sagte er: „Mit den bereits umgesetzten und noch geplanten Maßnahmen sieht der Landkreis seine Kliniken gut aufgestellt.“ Aber auch das städtische Klinikum Esslingen steht vor dem größten Bauvorhaben seiner Geschichte. Die Sanierungs- und Umbauarbeiten an allen Standorten laufen bereits auf Hochtouren.