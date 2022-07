1 Die Kosten explodieren wohl um 35 Millionen Euro. Ein Hauptgrund dafür sind die immens gestiegenen Energiepreise. Foto: Philipp Braitinger

Das Krankenhaus in Ruit wird in den nächsten Jahren umfassend erweitert. Am Dienstag fiel der offizielle Startschuss für den ersten Bauabschnitt. Die Kosten steigen rasant.















Die Zeiten sind hart: Corona, Ukraine, Energiekrise. Der Landrat Heinz Eininger möchte den Neubau sowie die Sanierung des Bestandes der Medius-Klinik in Ostfildern-Ruit deshalb auch als eine Botschaft verstanden wissen. „Das ist ein Zeichen, dass wir Vertrauen in die Zukunft haben, bei allen Sorgen“, sagte er beim offiziellen ersten Baggerbiss am Dienstagnachmittag. Gerade in schwierigen Zeiten seien Investitionen in die Infrastruktur wichtig.