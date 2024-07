Klimaziele in Filderstadt: Der Weg zur Wärmewende ist lang

Klimaziele in Filderstadt

Seit dem Jahr 2022 ist daran gearbeitet worden, nun steht die Wärmeplanung für Filderstadt. Darin zeigt die Firma Endura Kommunal – die Berater begleiten Gemeinden bei nachhaltigen Energie- und Mobilitätsprojekten – sechs Pflichtaufgaben auf, die Filderstadt zu erledigen hat. Zunächst muss die Dach-Photovoltaik ausgebaut werden. Auch muss die Sanierung des kommunalen Gebäudebestandes vorankommen. Eine Konzeption, was wann gemacht wird, gibt es noch nicht, bekannte der Erste Bürgermeister Falk-Udo Beck in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. „Derzeit fahren wir eher das Prinzip der Feuerwehr“ – saniert wird also, wo es klemmt.