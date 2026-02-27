Klimaziel 2035 in Stuttgart: Neues Heizungsgesetz – Stoppt Stuttgart nun die Wärmeplanung, OB Nopper?

Judith A. Sägesser 27.02.2026 - 14:55 Uhr , aktualisiert am 27.02.2026 - 14:55 Uhr

Neues Heizungsgesetz – Stoppt Stuttgart nun die Wärmeplanung, OB Nopper?

1 Was bedeuten die Entwicklungen in Berlin beim Heizungsgesetz für Stuttgart? Foto: picture alliance/dpa, Lichtgut/Julian Rettig

Kommt das neue Heizungsgesetz, dürfen auch nach dem 1. Juli Gasheizungen in Stuttgart eingebaut werden. Das hat Folgen für Wärmeplanung und Klimaziel. OB Frank Nopper äußert sich dazu.











Link kopiert

Seit Dienstagabend liegen die Eckpunkte der Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD zur Novellierung des sogenannten Heizungsgesetzes vor. Bis Ostern soll der Änderungsentwurf im Kabinett verabschiedet und anschließend vom Bundestag beschlossen werden. In Kraft treten könnte das neue Gesetz zum 1. Juli 2026. Für das Stuttgarter Klimaziel dürfte dies wohl weitreichende Folgen haben.