Klimawandel in Stuttgart: Familienvater wacht nachts auf - diese Viertel trifft die Hitze am heftigsten

Valentin Schwarz 28.08.2025 - 16:45 Uhr

Familienvater wacht nachts auf - diese Viertel trifft die Hitze am heftigsten

1 Ilya Gufan wohnt in einem der Stuttgarter Viertel, die am stärksten von Klima-Ungerechtigkeit betroffen sind. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski, Valentin Schwarz

Armut und Umweltbelastung kommen in Stuttgart nirgendwo so markant zusammen wie in zwei Vierteln in der City. Stimmen von Leuten, die dort wohnen.











Als Kai Koch in den 1990er-Jahren seine Arbeit in der Caritas-Tagesstätte an der Olgastraße 46 begann, konnte man dort mit gespendeten Hüten, Caps und Sonnenbrillen nicht viel anfangen. Damals war die Kleiderkammer der Einrichtung für Wohnungslose vor allem mit warmen Winterjacken, Schals und Wollmützen befüllt. Längst haben dort aber auch sommerliche Kopfbedeckungen ihren festen Platz. „Die Hitze ist inzwischen ein größeres Problem als die Kälte im Winter“, sagt Sozialarbeiter Koch.