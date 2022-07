Klimawandel in Baden-Württemberg

1 Bis 2040 soll sich die Zahl der Windräder im Südwesten verdreifachen, die der Leistung gar versiebenfachen. Foto: //Arnulf Hettrich

Für das Land wird es eine Herkulesaufgabe, wie geplant bis 2040 klimaneutral zu sein. Spielraum bei den Maßnahmen gebe es keine, sagen die Wissenschaftler. Und doch zeichnet sich schon erster Streit über den Weg zwischen der CDU und den Grünen ab.















Sehr ambitioniert, äußerst ambitioniert, maximal ambitioniert – diese Vokabeln tauchen in der neuen Studie zu den Klimaschutzzielen Baden-Württembergs fast auf jeder Seite auf. Fünf renommierte Institute, darunter das Öko-Institut in Freiburg oder das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe, haben im Auftrag des Landes untersucht, wie Baden-Württemberg es schaffen kann, das gesteckte Ziel der Klimaneutralität bis 2040 noch zu erreichen.