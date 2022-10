Anreize für mehr klimafeste Bäume in Privatgärten

1 Die neue Ulmenart „New Horizon“ gilt als klimaresistent und ist unter anderem in der Esslinger Martinstraße zu finden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen will Anreize dafür schaffen, dass auf Privatgrundstücken mehr hitze- und trockenheitsbeständiges Grün gepflanzt wird. Damit soll langfristig das Stadtklima verbessert werden. In anderen Kommunen im Kreis geht man andere Wege.















Link kopiert

Der heiße und trockene Sommer in diesem Jahr wird nicht der letzte seiner Art gewesen sein. Im Zuge des Klimawandels rechnen Experten mit immer häufigerem Extremwetter. Das setzt nicht nur den Menschen zu, sondern auch den Bäumen – statt für Schatten und Kühle zu sorgen, werden immer mehr von ihnen krank und sterben ab. Mit einem neuen Programm will die Stadt Esslingen daher nun den Erhalt und die Neupflanzung von klimaresistenten Bäumen auf Privatgrundstücken fördern. Auch andere Kommunen im Landkreis haben das Thema auf der Agenda – wenn auch in anderer Form.