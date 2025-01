Klimawandel fordert Tribut am Neckar: Nürtingen soll besser geschützt werden

1 Große Wassermassen wie hier am Nürtinger Streichwehr sind eine Herausforderung für den Hochwasserschutz am Neckar. Foto: SDMG//Maier

Weil die Dämme am Neckar bei einem großen Hochwasser bei Nürtingen nicht standhalten würden, sollen sie ertüchtigt werden. Die millionenschweren Arbeiten für den ersten Bauabschnitt werden vorbereitet.











Welche zerstörerische Kraft Wasser entfalten kann, haben die Bewohner am Neckar in Nürtingen in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder erleben müssen. Die Wende in den Köpfen brachte das große Neckarhochwasser 1978, von dem die Nürtinger Altstadt und der Stadtteil Zizishausen besonders betroffen waren. Weite Teile von Zizishausen standen bis zu drei Meter unter Wasser und es gab Schäden in Millionenhöhe. Auch 2013 und 2024 kam es zu hohen Pegelständen am Neckar, so mussten im Juni 2024 die Schausteller das Maientagsgelände räumen, um Schäden an ihren Fahrgeschäften zu vermeiden. Alles gute Gründe, um den Hochwasserschutz am Neckar endlich zu verbessern.