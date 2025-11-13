Klimastreik in Esslingen: Fridays und Parents for Future rufen zur Demonstration auf

1 In Esslingen wird seit Jahren regelmäßig für das Klima demonstriert. Foto: Roberto Bulgrin/Archiv

Esslingen wird am Freitag zum Schauplatz eines Klimastreiks. Zahlreiche lokale Gruppen unterstützen die Aktion. Welche Forderungen stehen im Mittelpunkt?











Nach mehreren Monaten Pause findet an diesem Freitag, 14. November, auch in Esslingen wieder ein Klimastreik statt. Anlass ist der derzeit stattfindende Weltklimagipfel der Regierungschefs. Weltweit wird am gleichen Tag zu Demonstrationen unter dem Motto „Alle fürs Klima“ aufgerufen. In Esslingen beginnt die Veranstaltung um 16.15 Uhr auf dem Bahnhofsplatz.

„Wir brauchen endlich effektive, verbindliche Klimaschutzmaßnahmen und wir nehmen einen fossilen Rollback nicht einfach still hin“, teilen die Veranstalter mit. Sie weisen auf den aktuellen Emissions Gap Report der Vereinten Nationen hin, demzufolge die Erde bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,8 Grad Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit zusteuert. „Es braucht auch den Druck von der Straße und die Breite der Gesellschaft, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken“, meinen die Veranstalter.

Demozug in Esslingen: Reden über Klima und Gesundheit

In Esslingen ist am Freitag ein Demozug durch die Innenstadt geplant. Ziel ist die Maille unterhalb der Inneren Brücke, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird mit Redebeiträgen von Mitgliedern von Fridays for Future Esslingen sowie Medizinern, die zum Thema Klima und Gesundheit sprechen.

Die Demonstration wurde der Mitteilung zufolge von einer Privatperson aus Baltmannsweiler angemeldet und wird gemeinsam mit den Esslinger Ortsgruppen von Fridays for Future und Parents for Future organisiert.

Esslinger Unternehmen und Vereine unterstützen Klimastreik

Die Aktion werde zudem unterstützt durch verschiedene Unternehmen, Vereine, Verbände, Organisationen und Initiativen aus Esslingen. Darunter Sozialstation Esslingen, Café Lore, Nabu, Fuenfbisneun, Architects for Future, Pimpinelle, Wunderwerk, Poppinski, Agentur Blumberg, Lovely Lots, E-motion E-Bike-Welt Esslingen, Entrepreneurs for Future, Café Kauz, Klimagerechtigkeitsbündnis, Dieselstraße, Zuzule, Omas gegen rechts und Bio-Markt Eselsmühle Esslingen. Die letzte Demonstration für Klimaschutz und gegen rechts in Esslingen hatte im Februar stattgefunden.