Grausame Tierquälerei in Heilbronn Igel in Chipstüte gesteckt – Tier verendet qualvoll

Unbekannte fangen am Wochenende einen kleinen Igel in Heilbronn ein, stecken ihn in eine Chipstüte und verschließen diese. Das Tier erstickt qualvoll. Die Polizei sucht Zeugen.