Klimaschutz in Schorndorf

1 Wer darf als Mitglied des Klimabeirates die Arbeit im Schorndorfer Rathaus begleiten? Darüber wurde im Gemeinderat gestritten. Foto: /Stoppel

Ein Klimabeirat soll die Schorndorfer auf dem Weg zur Klimaneutralität fachlich begleiten. Doch bisher ist es nicht gelungen, eine passende Zusammensetzung zu finden.















Ein Datum gibt es schon. Am 26. Juli soll sich der Schorndorfer Klimabeirat das erste Mal treffen, so ist es anvisiert. Ob der Termin zu halten ist, das ist nach der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag allerdings fraglich. Denn das Gremium konnte sich nicht darauf einigen, wie der Klimabeirat zusammengesetzt sein soll – auch nicht mit Hilfe einer Sitzungsunterbrechung. Deswegen hat der Gemeinderat dem Antrag von Oberbürgermeister Bernd Hornikel zugestimmt, das Thema zu vertagen.