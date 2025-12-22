Klimaschutz in Ostfildern: Verbraucher sollten zum Umdenken bewegt werden
Die Buslinie 131, die Kemnat und Esslingen verbindet, soll ausgedünnt werden. Foto: Roberto Bulgrin

Mit ausgedünnten Bustakten lässt sich die Klimakrise nicht abwenden. Die Stellschraube ist beim Verbraucher anzusetzen, kommentiert unsere Redakteurin Elisabeth Maier.

Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Um die Umweltbilanz auf breiter Basis zu verbessern, gilt es, die Verbraucher zum Umdenken zu bewegen. Das ist angesichts von Sparzwängen und politischen Weichenstellungen in den Kommunen nicht leicht. Auch Ostfildern hat die lange geplante Mobilitätsstation am Kreuzbrunnen mit einem Sperrvermerk versehen, weil schlicht die finanziellen Mittel fehlen. Noch gravierender wird sich die Ausdünnung des Buslinienbündels im Landkreis Esslingen auswirken.

