Klimaschutz in Filderstadt: Die Verwaltung will mit Solarstrom glänzen

Unfall in Kirchheim 54-Jähriger fährt mit Auto gegen Hauswand – von Notarzt reanimiert

In Kirchheim-Jesingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagabend aus noch unklaren Gründen ein 54-Jähriger von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gefahren. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste reanimiert werden.