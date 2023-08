Der Klimaschutzmanager will ein Vorbild sein

Klimaschutz in Filderstadt

1 Auch wenn es regnet fährt Ulrich Schwarz mit dem Fahrrad zur Arbeit Foto: Caroline Holowiecki

Der Job von Ulrich Schwarz ist es, die Menschen in Filderstadt für mehr Klimaschutz zu gewinnen. Seit Kurzem ist er im Amt und er hat jede Menge Ideen, wie das Thema ins Bewusstsein der Bürger gerückt werden kann.















Was es heißt, Überzeugungsarbeit leisten zu müssen, das weiß der Filderstädter Klimaschutzmanager Ulrich Schwarz als Vater von drei Kindern sowieso. Im Haus der Familie in Stetten geht das Ganze aber noch einen Schritt weiter. Dort wirbt Schwarz regelmäßig für noch mehr Umweltschutz. Licht aus, Temperatur runter, öfter mal das Rad nehmen. „Ich bin die treibende Kraft“, sagt er. Und lacht. „Ich weiß, wie man die Heizung bedient“, sagt er und grinst. Das Bedürfnis, möglichst viel fürs Klima zu tun, kommt bei dem 45-Jährigen nicht von ungefähr. Als promovierter Geo-Ökologe hat er sich mit diversen Umweltwissenschaften auseinandergesetzt. Und als jemand, der einen familiären Bezug zur Landwirtschaft hat, liegt ihm die Natur am Herzen.