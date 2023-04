1 Fink fordert mehr Ladesäulen in Esslingen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Nicolas Fink wirft Landesregierung vor, die Klimaziele zu torpedieren. Er nennt Beispiele aus dem Kreis Esslingen.















Der SPD-Landtagsabgeordnete Nicolas Fink fordert mehr Anstrengungen des Landes beim Klimaschutz. Auch finanziell: Investitionen in Milliardenhöhe vor allem bei Immobilien des Landes seien nötig. In Esslingen gebe es gleich mehrere Landesgebäude, auf denen Solaranlagen installiert werden könnten, sagte Fink. Fink ist stellvertretender Vorsitzender der Landtagsfraktion und Stadtrat in Esslingen. Die SPD-Landtagsfraktion erwarte, dass das Land mit gutem Vorbild vorangehe und im eigenen Zuständigkeitsbereich für mehr erneuerbare Energien sorge. „Auch beim Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für E-Autos sind wir weit von den versprochenen Zielen der Landesregierung entfernt“, sagte Fink. In der Stadt Esslingen beispielsweise gebe es nur 16 öffentliche Ladestationen. Seine Partei setze sich dafür ein, dass auf allen landeseigenen Parkplätzen in der Stadt Esslingen und im Kreisgebiet E-Ladesäulen installiert werden.

Die Landesregierung hat sich gesetzlich dazu verpflichtet, Baden-Württemberg bis 2040 klimaneutral zu gestalten. Die Stadt Esslingen will ebenfalls bis 2040 klimaneutral sein. Fink wirft der Landesregierung vor, „mit ihrer Schaufensterpolitik“ die Klimaziele zu torpedieren. Dabei beruft er sich auf eine Studie von DIW Econ, einer Beratungstochter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die DIW-Studie offenbare, dass Grün-Schwarz diese Ziele meilenweit verfehle.„Wollen allein reicht nicht, jetzt muss gehandelt werden,“ sagte der Landtagsabgeordnete. Wie Anspruch und Wirklichkeit auseinanderfallen, zeige sich in seinem Wahlkreis Esslingen. „Die versprochene Mobilitätsgarantie für den ÖPNV – verlässliches Angebot zwischen 5 und 24 Uhr – ließe weiter auf sich warten. Neben der Umsetzung der Mobilitätsgarantie forderte Fink eine Abwrackprämie für den Austausch von Öl- und Gasheizungen und die Erhöhung des Mindestflächenziels für Wind- und Solaranlagen auf drei Prozent. Zudem sei ein milliardenschweres Landesförderprogramm für die energetische Sanierung von Mehrfamilienhäusern notwendig. Um dem Fachkräftebedarf für die Umsetzung gerecht zu werden, schlägt die SPD-Fraktion im Landtag ein Kompetenzzentrum zur Stärkung klimarelevanter Handwerksberufe vor.

In der von der SPD in Auftrag gegebenen DIW-Studie wurden die Sektoren Gebäude, Verkehr und Energieerzeugung untersucht. Dabei wurde geprüft, ob die Klimaziele Baden-Württembergs in den untersuchten Sektoren erreicht werden können. Die Studienergebnisse zeigen laut Fink, dass die von der Landesregierung ausgegebenen Klimaziele mit den aktuell ergriffenen und geplanten Maßnahmen in keinem der Bereiche erreicht werden können.