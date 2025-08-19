Klimaschutz im Wohnbau: Esslinger Firma entwickelt neuen Baustein – 40 Prozent weniger CO2

1 Der Recycling-Stein wurde von der Esslinger Firma E. Bayer entwickelt. Foto: E. Bayer Baustoffwerke GmbH + Co. KG

Schwere Maschinen und in der Herstellung energieintensive Rohstoffe: Der Bausektor trägt wesentlich zum weltweiten Treibhausgasausstoß und damit zur Klimaerwärmung bei. Deswegen versuchen Planer und Baufirmen, vermehrt auf natürliche Rohstoffe und Baustoffrecycling zu setzen. Die Esslinger Firma E. Bayer Baustoffwerke hat nun einen neuen Kalksandstein entwickelt, der gegenüber konventionell hergestellten Varianten etwa 40 Prozent weniger CO2-Ausstoß verursacht.

Wie das Unternehmen mitteilt, ist der neu entwickelte Baustoff einerseits wesentlich klimafreundlicher, weil regionale Rohstoffe eingesetzt und damit Fahrtwege verringert werden. Auch kommt erstmalig Beton-Recycling-Sand zum Einsatz, der einen Teil des Sandes und des Kalks ersetzt – letzterer verursache den größten Anteil der klimaschädlichen Emissionen in der Kalksandsteinproduktion.

Recycling-Baustein bringt keine technischen Nachteile

Andererseits seien die Produktionsverfahren optimiert worden. Das neue Produkt habe die Steindruckfestigkeitsklasse 12, sagt Geschäftsführer Jörg Bayer. „Dadurch sparen wir auch Energie beim Pressvorgang, ohne bauphysikalische und technische Qualitäten einzubüßen.“ Wie das Unternehmen auf Anfrage erläutert, würden für Bauvorhaben oft höhere Steindruckfestigkeiten beauftragt, die in der Produktion einen höheren Energieaufwand bedeuteten, aber gar nicht unbedingt notwendig seien. Dabei seien Steine der Druckfestigkeit 12 auch für den Mehrgeschosswohnungsbau geeignet. Nur sehr hohe Bauten brauchten festere Steine höherer Druckfestigkeitsklassen bis zu 20. Künftig könne Bayer aber auch klimafreundlichere Kalksandsteine mit höheren Druckfestigkeitsklassen herstellen – mit entsprechenden Einbußen in der Klimabilanz. Darüber hinaus arbeiteten die Baustoffwerke an einer weiteren Produktlinie für nichttragende Wände, die mit weiteren CO₂-Einsparungen einhergehe.

Das neue Produkt, das „KS*ReCo“ heißt, bringe gegenüber konventionell hergestellten Varianten keine technischen Nachteile mit sich und sei nach den gängigen Din-Normen zertifiziert. Lediglich optisch könne sich das Produkt unterscheiden – während konventionell hergestellte Kalksandsteine schneeweiß seien, könne die Recyclingvariante dunkle Punkte aufweisen – hinter Putz sei das aber nicht relevant.

Produktion bei Esslinger Firma E. Bayer

Hergestellt wird der klimafreundlichere Baustein auf dem Bayer-Produktionsgelände nahe des Katzenbühls, schon auf Gemarkung von Kernen im Rems-Murr-Kreis. Derzeit sei das Produkt minimal teurer, wegen des höheren Aufwands in der Herstellung des Betonbrechsandes. „Wenn die Nachfrage entsprechend da ist, kriegen wir das vermutlich künftig auch preisneutral hin“, sagt Michael Hallwachs, Assistent der Geschäftsführung.

Die Baustofffirma rechnet mit Interesse am Markt, das sei vorab geprüft worden. Bislang sei die Nachfrage noch nicht so groß, man habe zum Start aber Projekte in Aussicht.

Die Firma E. Bayer Baustoffwerke wird im kommenden Jahr 150. Derzeit zählt sie etwa 80 Mitarbeitende. Hauptsitz ist im Esslinger Entennest.