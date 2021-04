4 Ulrich Kohnle (Mitte) erklärt Revierleiter Daniel Fritz (rechts) sowie dem stellvertretenden Plochinger Bürgermeister Michael Hanus (von links) und Kirchenpfleger Frank Kaltenborn den Versuchsaufbau. Foto: Roberto Bulgrin

Weil Fichte, Eiche und Buche aufgrund des Klimawandels bald ausgedient haben könnten, erforschen Freiburger Wissenschaftler andere Baumarten. Drei Versuchsflächen liegen im Kreis Esslingen.

Baltmannsweiler/Plochingen - Die rechte Zeit, den heimischen Wald auf den Klimawandel vorzubereiten, ist jetzt, ist sich Ulrich Kohnle von der Forstwirtschaftlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg sicher. In 80 Jahren, sagt der Professor, seien Temperaturen wie in den Hitzesommern 2019 und 2020 wahrscheinlich der Durchschnitt. Für die alteingesessenen Baumarten, die sich nach der letzten Eiszeit im Südwesten ausgebreitet haben, wäre das deutlich zu warm und zu trocken. Keine der vier Hauptbaumarten – Fichte, Tanne, Buche und Eiche – eigne sich dann mehr als vorherrschende Art.