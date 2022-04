1 Benjamin Mölk transportiert in einem Lieferwagen Lebensmittel für die Tafel. Privat lässt er das Auto stehen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Biotomate, das Elektro-Auto, der Fairtrade-Pullover – für so manchen Privathaushalt im Kreis Esslingen ist das nicht leistbar. Ist Klimaschutz nur etwas für Besserverdiener?















Nachhaltigkeit hat ihren Preis. Ein Vergleich der Rabattaktionen der Lebensmittler der vergangenen Tage zeigt es in Zahlen: Das Kilo Äpfel aus Deutschland kostet in einem der bekannten Discounter 1,19 Euro, im Biosupermarkt 3,49 Euro. Für viele Menschen im Kreis Esslingen ist der Einkauf in letzterem keine Option. An einem verregneten Dienstag um 13 Uhr stehen sie in der Warteschlange vor dem Geschäft der Esslinger Tafel. Hier gibt es vom Einzelhandel gespendete Lebensmittel zum symbolischen Preis – für Menschen, denen selbst der Einkauf im Discounter zu schaffen macht. Wie können sie an der ökologischen Wende teilhaben, die unsere Erde vor dem Klimakollaps bewahren soll? Bleibt Nachhaltigkeit den Reichen vorbehalten? Ein Beispiel aus Esslingen zeigt: Es kommt darauf an, wie Nachhaltigkeit definiert wird.