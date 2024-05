Klimaprotest am Stuttgarter Flughafen: Letzte Generation zeigt theaterartige Einlagen, Plakate und Co.

13 Am Stuttgarter Flughafen ist es am Samstag zu einem Klimaprotest gekommen. Foto: Andreas Rosar/ Fotoagentur-Stuttg

Nachdem am Samstagmorgen Aktivisten der Letzten Generation den Münchner Flughafen für mehrere Stunden lahmlegen, kommt es auch in Stuttgart zu Protesten. Wie verlief die Demo?











Wie tot liegen mehrere Aktivisten der Letzten Generation auf dem Boden der Abflughalle am Terminal 3 des Stuttgarter Flughafens. Begleitet wird die Leichenschau von Klängen einer Mundharmonika, die stark an die Titelmelodie des Western-Klassikers “Spiel mir das Lied vom Tod” erinnert. Zum Gesang des beliebten Protestsongs “The people gonna rise like water“ erhebt sich schließlich einer nach dem anderen und stimmt in den Chor mit ein. Neben der Gruppe, die als sogenannte Klimakleber berühmt-berüchtigt geworden waren, nehmen auch die Parents for Future an der Protestaktion am Samstag teil.