Klimaneutralität 2035 in Stuttgart: Neues Heizungsgesetz – Ist Stuttgarts Klimaziel jetzt vom Tisch, Herr Nopper?

Neues Heizungsgesetz – Ist Stuttgarts Klimaziel jetzt vom Tisch, Herr Nopper?

1 Was bedeuten die Entwicklungen in Berlin beim Heizungsgesetz für Stuttgart? Foto: picture alliance/dpa, Lichtgut/Leif Piechowski

Zum 1. Juli 2026 keine reinen Gasheizungen mehr in Stuttgart? Diese Vorgabe könnte fallen. Für das Klimaziel in Stuttgart dürfte dies weitreichende Folgen haben. OB Nopper äußert sich.











Seit Dienstagabend liegen die Eckpunkte der Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD zur Novellierung des sogenannten Heizungsgesetzes vor. Bis Ostern soll der Änderungsentwurf im Kabinett verabschiedet und anschließend vom Bundestag beschlossen werden. In Kraft treten könnte das neue Gesetz zum 1. Juli 2026. Für das Stuttgarter Klimaziel dürfte dies wohl weitreichende Folgen haben.