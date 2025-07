Klimakrise Esslingen: Esslingens Klimapolitik: Zwischen Zielen und Realität klafft eine Lücke

1 Verkehr ist in Esslingen ein großes Thema: Um den engen Raum streiten sich Autos, Busse, Lkw, Transporter, Fahrräder und Fußgänger. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingens Klimapolitik droht zu scheitern. Das hat auch damit zu tun, dass zwischen Absichtserklärungen und Ausführungen Welten liegen, meint Johannes M. Fischer in seinem Kommentar.











Global gesehen ist es fast egal, ob Esslingen seine Klimaziele erreicht oder nicht. Einer stattlichen Anzahl von Esslingern ist es möglicherweise auch nicht ganz so wichtig, ob die Stadt ihre Klimaziele 2030, 2040 oder 2050 erreicht. Aber einmal angenommen, die Mehrzahl der Esslinger wollen, was die Stadt will und der Gemeinderat beschlossen hat: Dann steht ihnen womöglich eine herbe Enttäuschung bevor.