1 Die Ozeane sind so warm wie noch nie. Das setzt Tiere und Pflanzen unter Stress – und hat auch Folgen für die Menschen. Foto: Nature Picture Library/imago stock&people

Die Ozeane sind so warm wie noch nie. Das hat Auswirkungen auch auf Deutschland, erklärt die Meeres- und Klimaforscherin Johanna Baehr.















Seit Mitte März ist das Oberflächenwasser in den Ozeanen so warm wie noch nie. Laut Daten der US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) wurden im Nordatlantik Anfang April erstmals mehr als 21 Grad gemessen, zuletzt 23 Grad. Warum ist das so und was bedeutet das für Deutschland? Johanna Baehr erklärt es im Interview. Die Professorin ist Leiterin für Klimamodellierung am Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit der Universität Hamburg.