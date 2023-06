Freie Fahrt mit Bus und Bahn in Stuttgart

Klimaaktionstag am Samstag

1 Auch die Fahrt mit der Zahnradbahn ist am Samstag kostenlos. Foto: IMAGO/Arnulf / Hettrich

Zum Klimaaktionstag am Samstag, 24. Juni, ist die Fahrt mit Bus und Bahn innerhalb Stuttgarts kostenlos. Weitere vergleichbare Aktionen folgen noch im Jahr 2023.















Wer am kommenden Samstag, 24. Juni, in Stuttgart mobil sein möchte, braucht in den Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs keinen Fahrschein. Die Initiatoren des Klimaaktionstages wollen auf diese Weise für den ÖPNV Werbung machen.

Aktionstag zum Klimaschutz

Organisiert wird der Aktionstag von Schauspiel Stuttgart, dem Stadtpalais und dem Amt für Umweltschutz der Landeshauptstadt Stuttgart. Wer zu den zahlreichen Veranstaltungen ohne Auto anreisen möchte oder einfach nur zum Bummeln und Einkaufen in die Stadt will, kann innerhalb Stuttgarts kostenlos in der 2. Klasse in Regional- und S-Bahn, Stadtbahn, Zacke, Standseilbahn und Busse unterwegs sein.

Das Angebot gilt in der Zone 1 des Tarif- und Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS), wozu neben Stuttgart auch die Städte Fellbach (Rems-Murr-Kreis) und Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) gehören.

Weitere Freifahrt-Tage angekündigt

Weitere Freifahrt-Aktionen in diesem Jahr kündigt der VVS für den 17. September zur Mobilitätswoche und am 4. November zur Langen Einkaufsnacht an.